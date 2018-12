Becky G aclara malentendido generado por video donde explicó por qué prefiere hablar en inglés

La cantante Becky G es frecuentemente criticada a través de las redes sociales por cantar en español y hablar en inglés. Es por ello que la artista de ascendencia mexicana se pronunció a través de un video publicado en Instagram y aclaró la situación luego que muchas personas cuestionen que no hable con fluidez el español.



"El video que puse recientemente en Instagram se supone que fuera un comentario cómico y para nada ofensivo, pero lamentablemente muchos no lo tomaron así", explicó la artista en una publicación a través de su cuenta en esta red social.

"Entiendo que el público de mi música es mayormente de habla hispana [...] pero sí me preocupa y se siente terrible cuando la gente me juzga simplemente por no hablar perfectamente el español, por poder expresarme mejor en inglés", se lee en su publicación compartida a través del Instagram.

"Créanme que si estoy cantando en español es con el mayor respeto a nuestra cultura y a nuestra gente latina. Yo solo espero que podamos como latinos ser más unidos y dejar de juzgarnos tanto los unos a los otros simplemente por donde nacimos o si hablamos fluido o no tan perfecto", expresó Becky G.