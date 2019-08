Camila Cabello y su mensaje positivo tras la polémica por su última foto en bikini en Instagram

Ha vuelto a pasar. Una famosa aparece en bikini y las redes no tardan en criticar su cuerpo. La última víctima ha sido Camila Cabello. La cantante fue fotografiada mientras pasaba un día al sol en compañía de su pareja, Shawn Mendes, y ya ha habido usuarios en Instagram que la han criticado por exhibir su celulitis y estrías.



Los haters de las redes sociales no han tardado en señalar que la artista no tiene un cuerpo libre de imperfecciones, algo que ha molestado mucho a los seguidores de Camila Cabello… y a ella también. Por eso no ha querido dejar pasar la oportunidad de decir lo que piensa sobre las críticas. Este es su mensaje de Instagram:

“No he usado las redes sociales porque tengo la firme intención de evitar cosas que puedan herir mis sentimientos, pero durante un segundo lo olvidé mientras intentaba encontrar na foto para publicar un post para celebrar el segundo aniversario de ‘Havana’. Mis ojos accidentalmente vieron los comentarios de ‘body shaming’”, comienza escribiendo.

“La verdad es que me sentí muy insegura imaginando cómo debían ser esas fotos. ¡Ay, no! Mi celulitis. Mi barriga. Pero luego pensé… claro que habrá malas fotos, por supuesto que habrá malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de una puñetera roca ni tampoco es todo músculo. Pero la parte realmente triste son las niñas y jóvenes que están creciendo en un mundo retocado en el que la perfección que están buscando no es real”, añade.

Camila Cabello responde en Instagram a los que la critican por tener celulitis y estrías. (Twitter) Camila Cabello responde en Instagram a los que la critican por tener celulitis y estrías. (Twitter)

“Estoy escribiendo esto para chicas como mi hermana pequeña que están creciendo en las redes sociales. Están constantemente viendo fotos retocadas, editadas y pensando que esa es la realidad. Los ojos se están acostumbrando a ver cuerpos retocados, pieles retocadas y de pronto se preguntan ‘¿Esta es la norma?’. No lo es. Es falso. Y lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad. Tenemos una visión completamente irreal del cuerpo de una mujer”, reconoce.

“Chicas, la celulitis es normal. La grasa es normal. Es hermosa y natural. No voy a seguir metida en porquerías hoy. Hoy no Satán, y espero que vosotros tampoco”, concluye Camila Cabello en Instagram.