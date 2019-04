Dave Grohl sorprende al cantar "Let it be" de The Beatles en un mercado de Seattle El líder de la banda Foo Fighters y la cantante Brandi Carlile sorprendieron en las calles de la ciudad de Seattle. El video es viral en Instagram.





Dave Grohl interpretó “Let it be” de The Beatles en un mercado de la ciudad de Seattle. (Instagram)

