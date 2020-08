Este sábado 8 de agosto se celebra el Día del Gato y la famosa modelo británica Demi Rose ha querido sumarse a las conmemoraciones por esta fecha con un video viral que compartió a través de su perfil de Instagram. La celebridad de las redes de 25 años compartió con sus más de 14 millones de fans unas imágenes donde se le ve demostrando su amor por los felinos.

En varios Instagram Stories que compartió la influencer se le ve haciendo referencias a estos adorables animales en su día. Como se sabe, la estrella de las redes sociales pasa sus vacaciones de verano en las paradisíacas playas de Ibiza, en España, donde se ha dedicado al desarrollo personal y la autocuración, publicando instantáneas y videos de sus clases de yoga y meditación, así como literatura de autoayuda.

Demi Rose se estuvo aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viajar en marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella de internet. “El corona realmente nos jod...”, sentenció.

A pesar de odiar estar encerrada en su casa, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó a Daily Mail.

Demi Rose también compartió una fotografía de cuerpo entero desde el yate. (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Demi Rose, la ‘Kardashian británica’ que arrasa en Instagram

Demi Rose: ¿Quién es la popular modelo que es tendencia en redes sociales?

MÁS DE DEMI ROSE...