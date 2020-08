Demi Rose estrena nuevo y colorido look en sus vacaciones en Ibiza

Demi Rose es una de las celebridades que ha viajado a las playas de Ibiza, después de que el gobierno del Reino Unido redujera las restricciones de viaje por el COVID-19 a España. Y la modelo británica demostró en Instagram que seguía aprovechando al máximo su tiempo en la isla balear, cuando salió con un bañador bastante llamativo para una sesión de fotos bajo el sol.

La modelo nativa de Birmingham de 25 años cautivó a sus seguidores de las redes sociales mientras posaba en cerca de un acantilado con una ropa de baño multicolor, que presentaba mangas largas y una parte de abajo de corte alto. El traje de baño elegido por la famosa modelo le permitió mostrar su voluptuosa figura mientras posaba para que la cámara la captara en todos sus mejores ángulos.

Con sus mechones castaños en una elegante cola de caballo, Demi Rose complementó su look con un par de grandes aros de oro y un anillo de brillantes, mientras resaltaba su rostro con una rica paleta de maquillaje. Manteniéndose alejada de las concurridas playas de la Isla Blanca en Ibiza, la sensación de las redes sociales se retrató en un área rocosa frente al mar Mediterráneo, agregando textura a su sesión.

Demi Rose se estuvo aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viajar en marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella de internet. “El corona realmente nos jod...”, sentenció.

A pesar de odiar estar encerrada en su casa, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó a Daily Mail.

