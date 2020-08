Demi Rose continúa disfrutando de sus merecidas vacaciones en Ibiza, esto después de que el Reino Unido redujera las restricciones de viaje por el COVID-19 a España. La famosa modelo británica ha demostrado en Instagram que continúa gozando de su descanso en la isla balear, cuando se mostró montando un toro mecánico con top y sombrero estilo cowgirl o vaquera.

Demi Rose recurrió a Instagram para mostrar su look de vaquera con un suejtador, sombrero y botas hasta los muslos para montar un toro mecánico. La modelo nativa de Birmingham de 25 años no pudo evitar sonreír y reír mientras intentaba no caer del juego mecánico. El look elegido por la celebridad le permitió mostrar su figura mientras posaba para que la cámara la captara en sus mejores ángulos.

A pesar de odiar estar encerrada en su casa, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó a Daily Mail.

Demi Rose se estuvo aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viajar en marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella de internet. “El corona realmente nos jod...”, sentenció.

