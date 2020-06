El verano europeo va calentando de a poco y los famosos no pueden esperar a que lleguen los meses de sol. Demi Rose es una de las celebrities que ha manifestado a través de su perfil de Instagram las ganas de que llegue en buen tiempo y lo ha hecho mostrándose en un sensual vestido, con una foto donde presume su escultural figura, ante sus más de 14 millones de fans.

La modelo británica de 25 años ha demostrado que no es nada tímida cuando se trata de presumir su despampanante figura y desde principios del confinamiento a inicios del mes de marzo no ha dejado de llamar la atención en todas sus posts a través de su cuenta de Instagram con estilismos muy atrevidos.

Ahora, la escultural joven oriunda de Birmingham ya ha dado la bienvenida de lleno a la temporada veraniega luciendo en bañador y bikini en cualquier ocasión y luciendo su figura. Como es habitual, la nueva fotografía ha vuelto a arrasar y en cuestión de horas ha conseguido más de un millón de likes.

Demi Rose. (Instagram)

Demi Rose se ha estado aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viaje para marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella. “El corona realmente nos jod...”, sentenció la modelo.

A pesar de odiar estar encerrada en su departamento, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó al Daily Mail.

La modelo compartió en el último Día del Padre un emotivo homenaje en memoria a su difunto papá Barrie, casi dos años después de que falleció de cáncer a los 80 años. Demi Rose subió una imagen cuando era niña junto a su papá en las redes sociales mientras elogiaba su “cariñosa” personalidad.

“Feliz Día del Padre para el papá más entendido y atento que podría haber deseado. Me siento tan privilegiada de estar aquí en esta Tierra, de haberte tenido en mi vida y ser la mitad de ti. No puedo esperar hasta el día en que nos volvamos a ver”, dijo la estrella británica en su perfil de Instagram.

El emotivo homenaje de Demi Rose a su padre fallecido. (Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

El video de Demi Rose saliendo de la ducha del que todos hablan

El video de Demi Rose saliendo de la ducha del que todos hablan

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

El video de Demi Rose de cómo mantiene su figura

Instagram: Demi Rose sorprende con un video viral de cómo mantiene sus abdominales

Demi Rose comparte sus playlists de Spotify

Instagram: Demi Rose comparte su playlist de Spotify para amenizar el confinamiento