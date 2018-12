Dua Lipa interpretará el tema principal de la cinta ‘Alita: Battle Angel’

A través de su cuenta de Instagram, la cantante británica Dua Lipa anunció que formará parte del equipo de compositores y la voz principal del tema principal de la esperada cinta ‘Alita: Battle Angel’, el cual llevará como título 'Swan Song'.

Según manifestó la artista de 23 años en dicho 'post' de Instagram, que 'cosechó' más de 746 mil 'corazones' en solo un día, ella se siente muy orgullosa de participar en el proyecto.

Los fans de Dua Lipa no tardaron en felicitarla. La publicación hecha por la intérprete de 'New Rules' y 'Scared to Be Lonely' rápidamente acumuló más de 3 mil respuestas.

"No puedo esperar para escuchar el tema. Es tan emocionante", "Espero que se convierta en un éxito de inmediato" y "Parece un sueño. Dua Lipa, muero por escuchar tu canción", fueron algunos de los comentarios.

La cinta ‘Alita: Battle Angel’, que se encuentra bajo la dirección del reconocido Robert Rodríguez, será estrenada en 2019. La historia se basa en el manga de Yukito Kishiro, el cual vio la luz en los años 90.