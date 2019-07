Dua Lipa no fue reconocida por muchos de sus fans en esta fotografía

► Kendall Jenner demuestra ser buena bailarina en este video que te dejará sorprendido



Hace algunos días, la cantante Dua Lipa compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que dejó a más de uno con la boca abierta. En la imagen, ella sale con una apariencia muy diferente, al punto que varios de sus seguidores no la reconocieron en un primer momento.

Esto se debe, como podrás ver dentro de poco, a que Dua Lipa se muestra con el cabello completamente verde. Sí, leíste bien la oración anterior.

A continuación colocamos el impresionante 'post' de Instagram, el cual acumula más de un millón de 'corazones' y unos 4 mil comentarios.

"Tuve que mirar la imagen por unos segundos. No pude reconocerte al inicio, Dua Lipa. Realmente te cae ese color de cabello, aunque suene extraño", señaló un usuario, cuya respuesta gustó a numerosas personas.

Se debe indicar que la foto sería del año pasado ya que en las publicaciones posteriores se aprecia a Dua Lipa, quien es conocida por muchos por los temas "New Rules" y “Be The One”, con su look actual.