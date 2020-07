Thalía acumula en su cuenta de Instagram más de 16 millones de seguidores. En ella comparte imágenes de sus sesiones de fotos y su día a día. En estos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus, la cantante compartió un video que ha desatado la risa de algunos, pero el enojo de otros que hasta han concluido que el comportamiento de la mexicana no es normal.

La también actriz apareció en su red con un vestido azul que se mueve con el viento, mientras camina en la playa, frente al mar. Junto a la reproducción suena la canción “Let it go” de la película de dibujos animados de Disney, “Frozen”. En su mensaje la mexicana compartió parte de la letra de este tema: “Let it go, let it go Can’t hold it back anymore Let it go, let it go Turn away and slam the door!”.

Más de un millón de reproducciones consiguió con su video en su cuenta de la red social, y varios famosos destacaron su belleza. Pero, la cuenta de Instagram del programa de espectáculos “Suelta La Sopa” del canal Telemundo retomó el video y fue ahí en donde empezaron las críticas para Thalía.

Los seguidores del programa al ver el video de Thalía la calificaron de orate y hay quienes aseguraron que la celebridad mexicana atraviesa por una crisis de la mediana edad. “Ella no necesita hacer el ridículo”; “ya se le van las cabras”; “creo que el encierro la está afectando”; “Thalía y Paulina son un caso perdido”; “está atravesando por una crisis de la mediana edad”; fueron algunos de los comentarios.

¿Qué es la crisis de la mediana edad?

El término crisis de la mediana edad se usa para describir un periodo de cuestionamiento personal, que comúnmente ocurre al alcanzar la mitad de la edad que se tiene como expectativa de vida. La persona siente que ha pasado la etapa de su juventud y la entrada a la madurez. En ocasiones, las transiciones que se experimentan en estos años, como el envejecimiento en general, la menopausia, el fallecimiento de un ser querido en el pasado, o el abandono de un familiar directo, por sí solas, pueden disparar tal crisis. El resultado puede reflejarse en el deseo de hacer mejoras significativas en aspectos clave de la vida diaria, tales como la carrera, el matrimonio o las relaciones románticas.

En cualquier caso, no es una enfermedad; sino una fase personal, que se puede vivir con mayor o menor intensidad, es indispensable entender lo temporal de la crisis.

