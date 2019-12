Al igual que otras modelos, Gigi Hadid utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus millones de seguidores fotos y videos suyos. Hace poco, la rubia subió unas imágenes que causaron alboroto en un tiempo cortísimo.

Dichas fotografías formaban parte de un post que viene superando el millón de likes, entre los cuales está el de la cantante británica Dua Lipa, recordada por muchos por el tema “New Rules”.

"Me encontraba con sueño, pero gracias a tus fotos ahora estoy completamente despierto. Son la receta perfecta para curar el somnolencia", señaló un usuario.

Hay que decir que no todos terminaron siendo tan halagadores. Hubo quienes criticaron a Gigi Hadid por difundir esa clase de contenido.

“Sería mejor si no subes este tipo de cosas. No es que te veas mal, para nada. Resulta que tus fotos las observan cientos de miles de menores de edad, y eso no estaría dentro de lo correcto”, expresó una cibernauta.

TE PUEDE INTERESAR