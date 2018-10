El cantante colombiano, J Balvin impactó a sus seguidores de Instagram al compartir una foto suya que se volvió rápidamente viral en la red social porque revela una singular conversación que tuvo con su madre.

En la publicación viral en Instagram , el artista nacido en Colombia aparece con el torso desnudo, mostrando los tatuajes que tiene y mirando fijamente la pantalla de su celular mientras se refleja en un espejo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es la descripción de la foto viral, pues J Balvin reveló que le pidió explicación a su madre sobre la razón del por qué es “tan sexy” e indicó que ella reaccionó de una manera muy particular.

“Tuve que hablar con mi mamá (para) que me explicara por qué soy tan sexy. No me pudo responder y me colgó el teléfono. ¿Les pasa?”, escribió J Balvin como descripción de la mencionada foto en Instagram.

Diversos fans del artista no tardaron en hacer eco de la publicación viral en Instagram, que ya cuenta con más de 640 mil ‘Me Gusta’ y una gran cantidad de comentarios, donde recalcaron que además “de ser sexy” es “un gran profesional” y “una excelente persona”.

J Balvin es muy activo en su cuenta de Instagram. Precisamente, en dicha red social tiene más de 11 mil publicaciones, entre fotos y videos que llegan a causar impacto en sus más de 24 millones de seguidores.