¿Indirecta para la ex? JLo y Álex Rodríguez posan entre sábanas junto a sus hijos

Jennifer Lopez y Álex Rodríguez no llevan mucho tiempo como pareja, pero ya se han transformado en una de las más queridas del espectáculo.

Luego de haber terminado la relación con el padre de sus hijos, el cantante Marc Antony, la 'Diva del Bronx' contó en una entrevista que conoció a su actual pareja en un restaurante de Los Ángeles.

En las últimas horas, ambos se han visto envueltos en una polémica por una foto que publicó el deportista en su cuenta de Instagram , donde aparecen muy acaramelados como familia.

El gran detalle es que, en medio de ellos, se encuentran los 4 niños, todos hijos que tiene cada uno con anteriores parejas: los gemelos de J-Lo y Marc Anthony, Max y Emme, y las hijas de A-Rod y Cynthia Rodríguez, Natasha y Ella.

Como se recuerda, la voz de 'El anillo' estuvo envuelta en una discusión con la ex esposa de su novio, durante la audiencia por la disputa legal por la manutención de las pequeñas.

La cantante asistió a una audiencia de mediación, realizada el 13 de septiembre en Miami. De acuerdo a The Post, Cynthia quedó sorprendida por la presencia de JLO, quien se metió en las negociaciones e incluso exigió que el ex pelotero de los Yankees de Nueva York abandone la sala cuando su ex esposa se encontraba presente.