Jennifer Lopez constantemente publica fotos en su cuenta de Instagram donde demuestra su trabajada figura producto de un exigente entrenamiento que sigue para llevar una vida saludable.

Precisamente, hace poco compartió una instantánea suya después de su show en Las Vegas en la que se aprecia cómo luce su cuerpo producto de los ejercicios que realiza.

La artista nacida en Estados Unidos ( USA ), de acuerdo a su publicación viral en Instagram , sostuvo que se había hecho la promesa de trabajar arduamente para estar en forma siempre ya que hace desgaste físico en sus presentaciones.

“Cuando comencé esta carrera, pensé que ‘OPD (Oh por Dios) 15 shows en 27 días’, eso es mucho. Me hice la promesa de que, en lugar de dejar que me agotara, sería aún más fuerte al final... Trabajaré y estaré en la mejor forma de mi vida", se lee en una parte de la descripción de su foto en Instagram.

Su publicación de inmediato se volvió viral en la red social pues ya cuenta con más de tres millones de ‘Me Gusta’. Además, tiene una gran cantidad de comentarios, donde sus fans han destacado que ella es “una mujer de palabra” porque consideran que han demostrado disciplina para tener un físico envidiable.

Jennifer Lopez es muy activa en su cuenta de Instagram. Prueba de ello son sus más de dos mil publicaciones y sus más de 80 millones de seguidores.

En dicha red social, en varias oportunidades ha compartido fotos donde luce su trabajado físico, y es por eso que en esta galería podrás apreciar las mejores instantáneas que demuestran que ama ejercitarse para tener un cuerpo envidiable.