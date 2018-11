Jennifer Lopez causa revuelo tras lucir un pantalón-tanga

Jennifer Lopez es una de las celebridades que más innova en su vestuario. La cantante sorprende a sus fans con sus arriesgados y extravagantes looks que no dejan indiferente a nadie.

Prueba de ello es el último atuendo con el que fue fotografiada en las calles de Miami. La 'Diva del Bronx' fue se lució en el rodaje de de su nuevo videoclip, 'Limitless', junto a DJ Khaled.

Se trata de un pantalón de vestir con su propio tanga a juego unido a la misma ropa y que sobresale por la cintura, creando el efecto de que son dos prendas diferentes.

La neoyorquina completó el 'outfit' con una camiseta corta blanca que deja ver su abdomen, además de algunas joyas. Y como era de esperarse, sus seguidores de Instagram se mostraron divididos.

Unos lo aplaudieron y otros lo criticaron sin filtro. Sin embargo, JLo ha hecho oídos sordos. Ninguno de los dos músicos ha dado más pistas sobre la nueva producción, por lo que no se sabe si el productor participará o simplemente visitó a su amiga durante el rodaje.

Bonito o no, la intérprete de 'If You Had My Love' se atrevió con este osado look, el cual se verá en plenitud cuando se lance el videclip de su nuevo tema.