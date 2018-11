Jennifer Lopez pide "cambio" político en Estados Unidos y deja potente mensaje previo a las elecciones

Las elecciones intermedias de Estados Unidos tendrán lugar este martes 6 de noviembre. En ellas, Donald Trump estará sometido a una prueba de popularidad que afectará a la segunda mitad de su presidencia.

Aunque lo más importante es que son unas elecciones legislativas, EE.UU. somete a votación otros cargos de alta o menor importancia. Consciente de lo importante que significa este proceso político, Jennifer Lopez dejó un potente mensaje a través de Instagram .

"Pensarías que estaría listo para votar, ¿no? Aquí hay una pequeña historia: ¡Tuve que ingresar mi información 4 veces antes de que el sitio estatal confirmara que estaba registrado! Así es como me apasiona usar mi voz y mi derecho a votar", se lee al inicio de su post.

"Piensan que los jóvenes no votan, los latinos no votan, las mujeres no votan, demuéstrales que están equivocados. Esta elección nos afecta a TODOS. ¡Les insto a todos ustedes, POR FAVOR, salgan y voten, hay tantas cuestiones en juego en estas elecciones!".

Sin maquillaje y demostrando su gran compromiso con los temas sociales, la 'Diva del Bronx' dejó información puntual en sus 'historias' e instó a un "cambio" en la política estadounidense.

"Si estás frustrado por lo que has estado viendo y oyendo, ¡puedes cambiarlo! ¡¡¡Tu tienes el poder!!!", manifestó.

En estas elecciones de medio término, los estadounidenses deciden los 435 escaños de la Cámara de Representantes (lo equivalente a los diputados que representan a los distritos de cada estado); 35 bancas del Senado (en total, tiene 100 escaños); 36 gobernadores estatales, y cientos de cargos públicos estatales y municipales.