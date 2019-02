Kendall Jenner filtra la portada de Allure que protagonizará para su edición de marzo

Si eres un fiel seguidor de la modelo Kendall Jenner, sabrás que ella será la gran protagonista de la edición de marzo de la revista Allure. La portada que tendrá la publicación el próximo mes fue compartida por la musa en su cuenta de Instagram.

Kendall Jenner incluyó en el 'post', que acumuló más de 3 millones de ‘likes’, varias de las fotos que adornarían las páginas del referido magazín. Como era de esperarse, el material subido a Instagram fue blanco de no pocos comentarios.

"Me encuentro sorprendido por la calidad de fotos que le tomaron. Realmente son estupendas. Las guardaré como buen fanático que soy", manifestó un usuario.

Hay que señalar que Kendall Jenner habló con Allure de cómo le lastimaron los comentarios hechos por cientos de personas que vieron unas fotos que le tomaron durante la gala de los Globos de Oro 2018.

"He llorado sin parar durante días por las cosas que la gente dijo de mí, y me he vuelto más fuerte por ello", dijo Kendall Jenner a la revista.