¿Por qué Kendall Jenner fue comparada con el Joker por muchos usuarios?

Para nadie es un secreto que el contenido que comparte Kendall Jenner en Instagram, así como en otras plataformas sociales, se convierte fácilmente en viral pasadas unas cuantas horas. Ello es debido a que tiene millones de seguidores en todo el planeta.

Incluso, la popularidad de los videos y fotos que sube la modelo de 23 años llama la atención de los medios, los cuales dan cuenta más temprano que tarde de su existencia.

Todo lo mencionado ha pasado con un clip que Kendall Jenner difundió en Instagram. El material, que solo dura unos segundos, fue publicado como una historia.



En esta se puede ver cómo la musa tiene una mascarilla aplicada en el rostro. Dicha apariencia volvió a la celebridad, quien hace poco colgó en Instagram unos videos pícaros, en blanco de divertidas reacciones en las redes sociales.

Hubo usuarios que no fueron misericordiosos con Kendall Jenner y la compararon con el Joker, conocido villano de los cómics que es enemigo de Batman. Curiosamente, todo esto coincidió con el estreno del tráiler de la cinta de acción real basada en el personaje (aquí te lo dejamos por si no lo has visto).