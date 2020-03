¿Qué libro está leyendo ahora Kendall Jenner?

Hace poco, Kendall Jenner compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en la que se le veía entretenida en un entorno altamente caluroso. En la segunda de las tomas que conformaban la publicación, que se volvió todo un éxito en las redes, la musa sale leyendo un libro.

Algunos usuarios se preguntaron cuál era debido a que no se lograba apreciar la portada con claridad.

Resulta que Kendall Jenner estaba leyendo “So Sad Today: Personal Essays”. Como su nombre lo indica, se trata de una colección de ensayos. La autora del libro es la estadounidense Melissa Broder.

Para muchos de quienes se mantienen atentos a las noticias sobre la celebridad, media hermana de Kim Kardashian, el título no les es extraño o ajeno.

Ver esta publicación en Instagram 🛥 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 4 Mar, 2020 a las 12:05 PST

SANTA PATRONA

“So Sad Today: Personal Essays” apareció en una publicación que hizo Kendall Jenner en Instagram Stories hace un tiempo. En esta se veían los libros que su amiga y agente Ashleah Gonzalez le había recomendado.

Junto a los ensayos de Broder se encontraban “How to Cure a Ghost” (Fariha Róisín, 2019), “Tonight I’m Someone Else”( Chelsea Hodson, 2018), “Sea of Strangers” (Lang Leav, 2018), “El huésped y otros relatos siniestros” (Amparo Dávila, 2018), “Literally Show Me a Healthy Person” (Darcie Wilder, 2017), “The Complete Stories of Leonora Carrington” (Leonora Carrington, 2017), “Can’t and Won’t” (Lydia Davis, 2013) y “Black Swans” (Eve Babitz, 1993).

Por su hábito de leer, la revista W Magazine apodó a Kendall Jenner como la “santa patrona de la literatura alternativa”. Entra aquí para saber más al respecto.

VIDEO RECOMENDADO

Kendall Jenner luce provocativo bikini negro