Kendall Jenner compartió un video en Instagram Stories que 'conquistó' a muchos de sus seguidores

Antes de su aparición en el programa de Jimmy Fallon, la modelo Kendall Jenner compartió un video en Instagram Stories, el cual causó sensación entre sus seguidores. Muchos de ellos lograron descargar dicha grabación para luego subirla a diversas redes sociales.

En el clip, que tiene una duración muy corta, la joven de 23 años aparece posando de una forma pícara frente a un espejo.

"Este video demuestra que Kendall Jenner es una belleza. Ninguna modelo puede igualarla. Con solo un clip de mínima duración, ella es capaz de conquistar a miles de personas", sostuvo un internauta que colgó el material en Twitter.



ACNÉ

Por otro lado, Kendall Jenner recientemente dio una entrevista a la revista Allure. En esta charla, la musa habló de cómo le lastimaron los comentarios que hicieron decenas de usuarios tras ver las fotos que le tomaron en la gala de los Globos de Oro 2018.

Como muchos podrán recordar, en dichas imágenes se observa el rostro de Kendall Jenner afectado por el acné. "He llorado sin parar durante días por las cosas que la gente dijo de mí, y me he vuelto más fuerte por ello", dijo a la mencionada publicación.