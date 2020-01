Kesha sabe muy bien cómo llamar la atención y esta vez lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La intérprete de ‘Tik-Tok’ compartió una fotografía de ella tomando el sol en topples, con el texto ‘High Road Tour Coming’ escrito a un lado. De esta forma, la cantante anunció la preventa de las entradas para su próxima gira ‘High Road’.

''Preparen sus boobies y traseros y consigan esos boletos!!!!!'', fue la descripción que Kesha utilizó para acompañar la imagen en la que se despoja de sus prendas superiores y le pide a sus fanáticos que compren los boletos para su próxima gira, la cuál inicia el 23 de abril en Sugarland, Texas.

En la imagen, Rose Sebert, alias 'Kesha’, luce recostada sobre un sillón de mimbre cubriéndose el rostro del sol con uno de sus brazos. Una pequeña 'x' es lo único que tapa una mínima cantidad de piel para que la publicación no sea bloqueada de la red social.

Hace unos días, la cantante anunció a Big Freedia como el telonero de su gira ‘High Road’. Los artistas se conocieron durante la realización del sencillo ‘Raising Hell’, el cuál es el tema principal de su nuevo disco.

Recientemente, Kesha lanzó su propia línea de maquillaje ‘Kesha Rose Beauty'. ''No me decido a llamarlo una línea de belleza porque no se trata de ningún tipo de ideal o de la opinión de otra persona de lo que es la belleza'', comentó al respecto la cantante en una entrevista para People.

