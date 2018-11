Khloé Kardashian y Tristan Thompson celebran juntos Acción de Gracias | FOTOS

Tras revivir el escándalo de infidelidad en un episodio de “Keeping Up With The Kardashians”, Khloé Kardashian señaló hace unos días que no está enfocada en el futuro de su relación con Tristan Thompson; sin embargo, ambos se han reunido para celebrar el día de Acción de Gracias.

Su relación amorosa ha estado en apuros desde Khloé Kardashian no se mudó a Cleveland con su esposo, pero ambos estarían tratando de sobrellevar el drama al celebrar junto a su hija de 7 meses esta festividad, según se evidencia en Instagram.

Khloé Kardashian, en esta ocasión, pasará la festividad lejos de su familia, quienes celebrarán en Los Ángeles. La modelo ha compartido en sus historias de Instagram la lujosa cena con Tristan Thompson.

La mamá primeriza se preocupó por cada detalle, ya que incluso fue ella quien cocinó parte de la cena y adornó la mesa con pétalos de rosas blancas.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson celebran juntos Acción de Gracias (Foto: Instagram) Khloé Kardashian y Tristan Thompson celebran juntos Acción de Gracias (Foto: Instagram)

Khloé Kardashian viajó a Cleveland para que la primera celebración de Acción de Gracias de su hija True sea con su padre, ya que Tristan Thompson no puede viajar debido a que tiene un partido pronto con los Cleveland Cavaliers, según reveló una fuente a People.