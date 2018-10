Kim Kardashian en aprietos: Publicó foto de su 'outfit', pero la eliminó horas después

Kim Kardashian fue la más esperada en el evento de Tiffany & Co. Celebrate 2018, donde se robó las miradas de la pasarela por el atrevido 'outfit' que vistió.

A través de su cuenta de Instagram , la empresaria de 38 años compartió una instantánea donde aparece con un elegante vestido blanco de corte bajo, que deja al descubierto su busto.

El vestido incluye cortes triangulares en la cintura que resaltan su vientre plano y su piel impecable. La socialité combinó el atuendo con una gargantilla de plata y varios anillos de diamantes.

Su maquillaje combinó tonos oscuros en los ojos y rosa en los labios. "Me encantó mi glamour esta noche. @makeupbymario @michaelsilvahair @tombachik", escribió junto al post, que registró más de un millón de corazones, pero que eliminó a las pocas horas.

Sus seguidores todavía se preguntan por qué tomó esta decisión, pero dejaron comentarios que la llamaban "divinamente perfecta" y "glamorosa". Otros, en tanto, no dejaron de hablar del 'derrier' de la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians.

