Kim Kardashian impacta la pasarela con 'outfit' transparente e hipnótico 

Diversas celebridades se dieron cita en Los Ángeles para rendir homenaje a los mejores en cine, televisión, música y cultura pop, en los People’s Choice Awards 2018.

En una alfombra roja que inaugura la temporada de los premios, los vestidos fueron cortos, simples y menos recargados, creando un contraste ideal entre las lentejuelas, las siluetas inusuales y los looks clásicos.

Uno de los que llamó la atención, por decir lo menos, fue el vestido de Kim Kardashian . La empresaria de 38 años arribó al evento con su madre Kris Jenner y sus hermanas Kourtney, Khloé Kardashian y Kendall Jenner.

La protagonista del programa 'Keeping Up With The Kardashians' lució en la alfombra roja un vestido geométrico transparente, el cual generaba un efecto que refinaba sus curvas y la hacía lucir con una cintura mucho más pequeña.

El look hipnótico vintage de la socialité pertenece a la colección del famoso Jean Paul Gaultier. La estrella sumó otro icónico look a la lista y se llevó a la casa el premio al Mejor Reality Show de 2018.