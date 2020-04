Kim Kardashian ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía suya que a más de uno dejó con la boca abierta. Dicha imagen data de hace muchos años, cuando la hoy socialité cursaba estudios escolares.

Como varios en la audiencia habrán intuido, la celebridad lucía muy diferente a como se ve ahora. El post viene acumulando casi 2 millones de likes. Entre estos se encuentra el de Kourtney Kardashian, hermana mayor de Kim.

En caso no hayas visto la publicación, descuida. Solo baja un poco más. No, no tienes que darnos las gracias.

Numerosos usuarios comentaron el post de Kim Kardashian en Instagram. Muchos de ellos señalaron que la celebridad, pareja del rapero Kanye West, debería subir más fotos de su pasado.

“A nosotros nos gustaría ver más imágenes de tu adolescencia, eso nos haría quererte más”, dijo uno de esos internautas.

