No pierde la costumbre. Kourtney Kardashian volvió a encandilar Instagram tras compartir un par de fotografías. En estas imágenes, que no tardaron en hacerse virales, la celebridad aparece luciendo un vestido coqueto mientras se encuentra en una cocina.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios de la referida red social dejaron una nutrida cantidad de comentarios. Para ser más precisos, las respuestas suman (hasta ahora) más de 19.000. Nada mal.

“Preparando un té positivo”, fue lo que escribió Kourtney Kardashian en el post, que viene acumulando más de 2,3 millones de likes. Si te perdiste las fotos, aquí las tienes.

RIÑA

Hace poco, Kourtney Kardashian y su hermana Kim estuvieron en el centro de los comentarios tras aparecer en uno de los adelantos de la décimo octava temporada del reality “Keeping Up With The Kardashians” peleándose.

Sí, lo has leído bien. Ambas celebridades, que tienen un gran número de seguidores en Instagram, salen dándose golpes. Aquí el video.

