Kylie Jenner volvió a sacudir, cual terremoto, las redes sociales. La joven empresaria y mamá compartió en Instagram Stories un video que hizo suspirar a sus seguidores, quienes suman millones alrededor del planeta.

En este clip, la celebridad luce la parte superior de un bikini oscuro. El color no se puede determinar ya que la luz del lugar donde se hallaba, una habitación, tiene un filtro rosa.

Varios usuarios lograron descargar la grabación, que fue hecha por la propia Kylie Jenner con su móvil, y luego difundirla por distintas plataformas antes de su desaparición.

"¿Por qué Kylie Jenner no puede dejar de ser tan sexy?", "Es uno de los videos más asombrosos que he visto de ella" y "No hay duda de que es una de las mamás más guapas del mundo", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Kylie Jenner posee en Instagram más de 158 millones de fans, motivo por el cual sus publicaciones e historias se vuelven populares en un lapso breve.

