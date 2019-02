Kylie Jenner publicó un video en Instagram que hizo suspirar a miles de sus seguidores

La empresaria Kylie Jenner, media hermana de la siempre mediática Kim Kardashian, compartió recientemente en su cuenta de Instagram un video que dejó suspirando a muchos de sus seguidores. En este, la joven madre muestra su cuidado abdomen.

"Eres la envidia de cientos de personas. Tanta disciplina en el aspecto físico no se suele ver tan a menudo", "Eres sumamente hermosa, no consigo despegar la mirada" y "Me has hecho emocionar", fueron algunos de los comentarios escritos por los fans de la celebridad.

La grabación colgada por Kylie Jenner en Instagram ha acumulado más de 7,4 millones de reproducciones. Es posible que dicha cifra suba con el pasar de las horas ya que la pareja de Travis Scott tiene más de 127 millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram 🖤 Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 26 de Feb de 2019 a las 3:32 PST

BLANCO Y NEGRO

Hay que mencionar que, hace ya varios días, Kylie Jenner subió a Instagram cuatro fotografías en blanco y negro que causaron furor. Estas imágenes acumularon conjuntamente más de 11 millones de 'corazones' y unas 85 mil respuestas.

Debido al revuelo que el material causó en Instagram, muchos medios especializados compartieron las pícaras fotografías.