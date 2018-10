Tener labios voluminosos es lo suyo. Kylie Jenner no resistió a sus pinceladas de vanidad y volvió a llamar a su especialista favorita para que la ayudara con su nueva misión: regresar a los labios sensuales y voluminosos.

La socialité llamó a Pawnta, especialista en belleza y enfermera, quien fue hasta a su casa para ayudarle con este cambio, como lo mostró en su cuenta de Instagram , donde también le agradeció por sus atenciones.

"¡Gracias @pawnta por venir ayer muy noche para retocarme los labios!", escribió en una de sus 'historias'. Para evitar rumores, la misma especialista aseguró que Kylie solo usa un relleno de labios llamado Juvederm, el cual tiene ácido hialurónico.

"No se pone otra cosa que relleno de labios. Seguimos la forma natural de labios de Kylie pues es naturalmente bella y también mamá primeriza. Mucha gente se pone relleno porque envejece o ya no produce ácido hialurónico en sus labios, pero ella es muy joven y eso no tiene nada que ver con la edad. Para ella, solo se trata de darle más volumen a sus labios", contó.

La especialista agregó que gracias esta sustancia retiene y absorbe agua con gran facilidad, algo ideal para esta parte del rostro. Se trata, además, de un procedimiento seguro, rápido (solo dura 30 minutos) e indoloro.

Pawnta aseguró que cada vez más chicas recurren a su ayuda para modificar sus labios, algo que, según ella, no tiene nada de malo si se hace con los procedimientos y elementos adecuados.

"Si alguien que tiene labios delgados está buscando por una solución cosmética para sentirse mejor, ésta es", aseveró.