Demi Rose está más activa que nunca en Instagram. La famosa modelo británica que lleva ya varias semanas vacacionando en las paradisíacas playas de Ibiza tiene entretenidos a sus más de 14 millones de seguidores. Lo último que hizo fue subir un video viral en su perfil donde se le ve posando en una desenfadada sesión de fotos donde presume su despampanante figura.

En varios Instagram Stories que compartió la propia celebridad de 25 años se le ve frente al mar con distintas ropas de baños e incluso lleva puesto un pañuelo en la cabeza. Durante sus vacaciones por las playas del mar Mediterráneo, la estrella de las redes sociales se ha dedicado al desarrollo personal y la autocuración, publicando instantáneas de un tablero de manifestaciones y literatura de autoayuda.

Demi Rose se estuvo aislando en su departamento de Londres, luego de que la pandemia de coronavirus echara por tierra sus planes de viajar en marzo. “Todo lo que tengo conmigo son cosas de crochet y bikinis. Estoy harta de usar todas las otras cosas que compré y que son de un estilo más informal”, se lamentaba recientemente la estrella de internet. “El corona realmente nos jod...”, sentenció.

A pesar de odiar estar encerrada en su casa, Demi Rose reveló que disfruta tener algo de tiempo para reflexionar. “Me parece que esta vez es realmente curativo. Nunca he tenido la oportunidad de sentarme aquí, no poder moverme. Lo pongo debajo de la alfombra y sigo adelante. He tenido tiempo de pensar en cosas que realmente no he superado, nunca me he lamentado nada”, indicó a Daily Mail.

La modelo cautivó a sus fans con una sugerente pose en la playa. (Foto: Demi Rose / Instagram)

