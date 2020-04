En estos días de cuarentena obligatoria por la expansión de coronavirus, cientos de celebridades están usando sus redes sociales para no perder el vínculo con sus fans. Una de ellas es Luisana Lopilato, quien diariamente realiza transmisiones en vivo junto a su esposo Michale Bublé en Instagram.

Sin embargo, hace unos días los divertidos videos de la ex Rebelde Way empezaron a ser muy criticados por sus fanáticos debido a una supuesto actitud violenta del cantante canadiense hacia ella. ¿Qué pasó?

Mientras iniciaban un ‘live’, ambos sin querer saludaron a su público al mismo tiempo lo que hizo que Bublé reaccionará codeando de una manera brusca a su esposa, quien se ve sorprendida y le pide disculpas por interrumpirlo.

El hecho, que quedó registrado por diversos usuarios, fue blanco de críticas pues muchos comenzaron a afirmar que la actitud del cantante es muy violenta. Las redes sociales de la artista argentina quedaron repletas de comentarios de sus fanáticos quienes no dudaban en brindarle su apoyo y le pedían que se aleje de su esposo y padre de sus hijos.

Ante este incómodo escenario, a primeras horas del domingo 13 de abril, Luisana publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que decía lo siguiente:

“Es increíble como son algunos seres humanos!! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos q soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia, y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!! No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco! Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca “ amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad” NO este tipo de personas”

La justificación de Lopilato fue respaldada por amigos de la pareja, más sus seguidores aún consideran que Bublé es muy violento. Incluso, en Twitter no faltaron los usuarios que hicieron recopilaciones de las veces en que el canadiense reacciona bruscamente.

Tengo algo mejor que hacer en cuarentena? No, así que ahí va un repasito del historial de Michael Bublé. Antes de casarse con Luisana estuvo de novio durante tres años con Emily Blunt, eran una pareja súper high profile en Hollywood por aquellos días pic.twitter.com/dbLiovLRLP — F (@franngug) April 12, 2020

Michael Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional hacia Luisana Lopilato.

Abro hilo. — 𝒂𝒈𝒖𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂 (@agusttina131) April 11, 2020

Comienzo hilo respondiendo a la ¿aclaración? pública de Luisana Lopilato sobre lo que pasó y que ella dice que no pasó... visto desde mi lugar de profesional de la Psicología. Empieza con este retweet propio. 👇 https://t.co/VPFj0lBbAU — NanPSI. Terapia Online. Escritora 📚 (@Nanpsi_Martin) April 12, 2020

