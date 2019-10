La ex RBD Maite Perroni, ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una reciente fotografía donde se luce más atrevida que nunca.

Esta vez la artista decidió consentir a sus fans con una foto donde se luce con un traje de baño color amarillo, mojándose en una piscina y con una mirada muy seductora, al mismo estilo de Yanet García, la popular “Chica del clima”.

La mexicana nos tiene acostumbrados a ver su día a día a través de las instantáneas que postea, siempre recata con las fotos que sube a la red, pero esta vez derrochó sensualidad y belleza en una foto que fue tomada en una sesión el mismo día de su cumpleaños.

“Buen inicio de semana ! Días amarillos, foto de mi querido plasticimage de la sesión que hicimos hace unos años ... ese día era 09 de marzo no lo Olvido por que era mi cumpleaños me acuerdo perfecto y después de esas fotos en traje de baño me dediqué a comer pastel de chocolate cumpleañero jajaja me supo más rico que nunca ... jajaja buen festejo”, es el post que acompaña la imagen.

Así la artista mexicana demuestra que a sus 36 años esta mas bella que nunca y sus admiradores lo reconocen en sus comentarios.

Recordamos que Maite Perroni saltó a la fama tras su participación en la exitosa telenovela Rebelde, el proyecto además de contar con un gran elenco también tuvo su propio grupo musical, donde Perroni fue parte de la agrupación.