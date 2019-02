Mayra Goñi enloquece a fanáticos haciendo topples

Mayra Goñi denunció hace poco que fue víctima de estafa en Talara, Piura. La cantante contó detalles de cómo su equipo musical fue amenazado con un arma de fuego.

"Gente linda de Talara, sé que deben estar preguntándose por qué no di mi show y espero que entiendan lo que pasó realmente. Lamentablemente, a veces no sabemos quiénes están detrás de todo esto y quiénes lo organizan, y nos vamos contra el artista", dice Mayra Goñi en Instagram.

"Hemos sido estafados al igual que ustedes y yo no me voy a quedar así. Yo voy a regresar con las personas correctas para que esto no vuelva a pasar", manifestó la cantante a todos sus seguidores.

Pero Mayra Goñi ahora solo quiere paz en su vida y acaba de enviar un mensaje a todos sus fanáticos en la red social. "Eres feliz interiormente cuando comprendes que todo es un aprendizaje en la tierra y hay que recibir como dejar ir, y entender que eso es parte de la vida", señala.

En imágenes se puede apreciar a la popular 'Viviana Vílchez' de espaldas a la cámara y sin la parte superior del bikini. La publicación de Instagram tiene más de 68 mil likes.