Mayte Rodríguez dio una entrevista a la revista Nueva Mujer Chile donde habló sobre temas que sus seguidores le preguntaban constantemente en redes sociales. Después de que el padre de la modelo chilena confirmara hace unos meses el romance de su hija con el actor mexicano Diego Boneta, muy poco se supo de la relación; sin embargo, ella decidió contar algunos detalles en exclusiva.

En febrero de este año, los rumores de una supuesta relación entre el actor Diego Boneta y la modelo Mayte Rodríguez surgieron tras participar en una campaña publicitaria en Chile. Más adelante, el padre de la joven confirmó el romance y unas fotos subidas al perfil de Instagram de los artistas sellaría el tema con broche de oro.

Si bien su primera presentación pública como pareja fue en el desfile de Salvatore Ferragamo en Florencia, Italia, más adelante serían vistos muy acaramelados en un restaurante, donde el actor luego de ser capturado solo respondió: “Lo que se ve no se pregunta”; sin embargo, esta vez fue Mayte Rodríguez quien decidió abrir su corazón al público y habló sobre el lindo momento que está viviendo junto a su pareja.

‘'Todo lo que llega a tu vida, que te haga bien, que te haga feliz, hay que vivirlo'’, fue la respuesta de la modelo cuando se le preguntó sobre el tiempo que lleva junto a Diego. De esta manera, confirmaría que está pasando por una etapa muy feliz en compañía de su novio.

Al preguntarle sobre la posibilidad de trabajar en algún proyecto juntos respondió: ''Es un tremendo profesional, admiro muchísimo su trabajo, es muy perseverante. ¡Claro, por qué no!'', declarándose así seguidora del actor que protagonizó a Luis Miguel.

También destacó algunas características que le atraen en una pareja: “la honestidad, incluso cuando es cruda. Me gustan las personas valientes, entonces, la verdad, aunque sea cruda, es muy atractiva. El sentido del humor es muy importante. Soy súper de piel y eso también tiene que estar, porque si no, no funciona”.

Finalmente, contó que no tiene definido sus ambiciones para el futuro, pero lo que si tiene claro es que ''vino a ser feliz''.





