¿Miguel Bernardeau y Aitana distanciados? El actor es captado celebrando con Mina El Hammani

Los personajes interpretados por Miguel Bernardeau y Mina El Hammani en la serie española del momento, ‘Élite’, han calado en los corazones de los fanáticos del programa, quienes ansían verlos como pareja nuevamente. La historia de amor entre Gúzman y Nadia pasó por muchos altibajos, que finalmente concluyeron en su separación en la segunda temporada; sin embargo, el amor entre ellos continuó latente y, por tal motivo, la esperanza de verlos reunidos no es tan descabellada.

Si bien la relación entre los personajes está en signo de interrogación, la de los actores es una historia completamente opuesta. Miguel Bernardeau y Mina El Hammani han demostrado ser amigos fuera de cámaras y su química ha traspasado las pantallas, así lo han dejado ver un video que está causando sensación en Instagram.

Las siguientes imágenes no pertenecen a una escena de ‘Élite’, sino a una fiesta a la que habrían asistido Miguel y Mina. Al ritmo de ‘Crazy in love’, de la cantante norteamericana Beyoncé, la pareja fue captada bailando muy pegaditos en el centro de la pista de baile. Al parecer no iban acompañados del resto del elenco, pues en la toma se ven rodeados por rostros desconocidos.

No sabemos si mantienen una amistad con mucha confianza o si solo traían unas copas de más, lo cierto es que las imágenes emocionaron a los seguidores de la pareja, quienes no desean otra cosa que verlos juntos en la vida real. Como se conoce, Miguel mantiene una relación con la cantante española Aitana desde hace varios meses, por lo que el público se pregunta si el coqueto clip podría haber causado algún distanciamiento. ¿Que pensará la novia del actor?

