Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses tras anunciar el fin de su matrimonio con la madre de sus tres últimos hijos, Inger Devera. Esta vez el cantautor venezolano explotó en Instagram a través de un video, que ya es viral, y criticó a quienes especulan que él no es un buen padre y aseguran que no cumple con la manutención y cuidados de sus pequeños.

Nacho se mostró harto de todo lo que dice la prensa y los ‘haters’ sobre él y su familia, y exigió respeten el mutuo acuerdo al que llegó con Inger sobre la ruptura de su matrimonio. Asimismo, dejó muy claro que no volverá a ventilar su vida privada y que, a pesar de encontrarse separados, ellos siguen formando una hermosa familia.

“Especulan que yo no le doy manutención a mis hijos, cuando económicamente cubro todo. Hablan que pedí deudas compartidas en el divorcio, cuando jamás he expuesto a la buena madre de mis hijos a deudas ni a responsabilidades que son mías. Nunca he sido así de irresponsable. Hablan que yo aceleré los papeles de divorcio, cuando todo se hizo en mutuo acuerdo y en paz con nuestros abogados”, manifestó un incómodo Nacho en el video alojado en Instagram.

“Ha sido una ola (las críticas) que no se detiene, y como sé que el chisme nos entretiene tanto, y más nos entretiene derrumbar reputaciones, entonces ya no voy a dejarlo pasar. Si Inger y yo estamos tranquilos y relajados con nuestras vidas, ¿por qué la gente quiere hacerlo ver diferente? ¿por qué sería más difíciles para ustedes que para nosotros?”, dijo Nacho en el video que es viral en Instagram.

Nacho e Inger compartieron 5 años de relación, en la que tuvieron tres niños: Santiago, Miguel y Matías, quienes son la luz de sus ojos y por los que siempre dejarán los problemas de lado para reencontrarse como familia, pues lo que acabó entre ellos fue la relación amorosa, y no el vínculo que compartirán de por vida .

“Somos felices, aunque les cueste entenderlo. Estamos y estaremos mejor, somos familia y siempre lo seremos. No deseamos nada malo para el otro, no estamos enemistados y con el favor de Dios nunca lo estaremos. Ella nunca me ha puesto trabas para ver a mis niños, buscarlos al colegio. Yo nunca iría en contra de sus decisiones como madre, porque lo ha hecho más que excelente. No existen los tiempos de visita pautado por abogados ni nada de los famosos que viven a diario”, añadió el exintegrante del dúo ‘Chino & Nacho’.

“Ya dejen de querer abrir la cicatriz y por favor permitan que terminemos de sanar para seguir adelante como equipo. Tratando de darle la mejor crianza posible a nuestros hijos. Entiendo que no entiendan que sí se puede lograr: lo que hay en nuestros corazones, se aloja en nuestra mente y sale por nuestra boca”, finalizó en la publicación que se viralizó en Instagram. Mira el polémico video de Nacho a continuación.

Nacho: Inger Devera rompió su silencio sobre separación

En octubre de 2019, Nacho e Inger Mendoza anunciaron el final de su relación matrimonial que duró alrededor de cinco años. La noticia remeció la farándula en Venezuela y gran parte de América Latina, pues el cantante llanero es muy popular en esta parte del continente.

Dos meses después, Inger Devera, ya su exesposa, habló por primera vez tras hacerse pública la separación de ambos. A través de una publicación de Instagram, la exbailarina se mostró triste pero aseguró entregar su alma a Dios y así superar la ruptura sentimental con el padre de sus tres hijos.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Sé que no es fácil de entender, pero de verdad estamos bien, estoy bien”, se lee al inicio del texto compartido por Inger, el cual tiene una linda imagen de ella con sus hijos. “Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar”.

“Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad)”, añadió.

