Natti Natasha revela en Instagram el nombre de las 17 canciones de su álbum “IlumiNATTI”

Los últimos meses, Natti Natasha ha estado trabajando en su nuevo álbum y así lo ha dejado ver a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido algunas de las canciones que ya estrenó y están incluidas en él.

Pero fue recién hace algunos días, que Natti Natasha sorprendió a sus seguidores al anunciar que su flamante material discográfico llevará por nombre “IlumiNATTI” y tendrá 17 canciones, dos de las cuales serían colaboraciones con “invitadas de honor”.

Y este viernes, Natti Natasha se animó a revelar el nombre de todas las canciones que tendrá su nueva producción, cuyo lanzamiento está previsto para este 15 de febrero, en la que están incluidas “Pa Mala Yo”, “Lamento tu perdida” y “Me gusta”.

En sus stories, Natti Natasha compartió una imagen de su página en iTunes de Apple en la que aparecen algunos de los títulos, junto al link que lleva a sus fanáticos a dicha web, para que conozcan los nombres de los temas y escuchen una vista previa de algunos de ellos.

A continuación, te dejamos los título de las canciones del disco de Natti Natasha, “IlumiNATTI”, y la duración de cada una de ellas:

1. Era Necesario (3:07)

2. Deja Tus Besos (3:08)

3. Obsesión (3:13)

4. Pa' Mala Yo (2:41)

5. Oh Daddy (2:58)

6. Soy Mía - Natti Natasha & Kany García (3:41)

7. Me Gusta (3:17)

8. No Voy a Llorar (3:50)

9. Toca Toca (3:07)

10. Independiente (3:06)

11. Lamento Tu Pérdida (2:41)

12. Te Lo Dije - Natti Natasha & Anitta (3:12)

13. Ya Lo Sé (3:17)

14. Quién Sabe (4:29)

15. Devórame (3:26)

16. La Mejor Version de Mí (2:14)

17. Oh Daddy (Spanglish Version) (2:57)