Patrick Schwarzenegger revela cómo su padre lo convenció de no fumar marihuana

Patrick Schwarzenegger, hijo de 25 años del exfisicoculturista, actor y político Arnold Schwarzenegger, reveló hace unos días a través de su cuenta de Instagram cómo su famoso padre lo convenció de no fumar marihuana, informó Entertainment Tonight.



"HISTORIA DIVERTIDA: hace unos años (4 exactamente) me aparecí un poco eufórico para el brunch de Pascua... clásico. Mi padre preguntó por qué... yo le dije: 'No sé, hace las cosas más divertidas'". escribió Patrick junto a un selfie que compartió en Instagram donde se le ve haciendo la señal de "paz y amor".

"Me contestó que cuánta más diversión necesitaba tener, la vida es tan buena. Estoy eufórico en la vida. Nunca quiero nada que me saque de mi vida actual. Estar eufórico en la vida es mejor que cualquier otra cosa", agregó el hijo de Arnold Schwarzenegger.

"Larga historia corta... No he fumado desde entonces... ¡VIVO EUFÓRICO LA VIDA AHORA! Feliz y saludable, y no puedo agradecerle a Dios lo suficiente como para ver otro día. Feliz 4/20 perdón si eso fue una matanza", explicó Patrick en su Instagram.