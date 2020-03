El inesperado drama que vivieron las Kardashian en París

Hace unas semanas, pudimos ver que dos de las hermanas de la familia más polémica del espectáculo viajó a París. Se trata de Kourtney y Kim Kardashian, quienes asistieron por unos días a la capital francesa para estar presentes en la Semana de la Moda, sin imaginar el drama que vivirían.

Como bien sabemos, además de ser unas estrellas del espectáculo y exitosas empresarias, las Kardashian-Jenner también son un gran referente de la moda e indispensables en todos los eventos de esta categoría. Es por eso que su presencia en el Fashion Week tenía que ser épica.

Para esta ocasión, las hermanas decidieron lucir unos trajes hechos completamente de látex de la nueva colección Otoño-Invierno de la reconocida marca Balmain, generando todo tipo de comentarios por el arriesgado look que se robó miles de miradas.

Sin embargo, el último domingo, el canal oficial de YouTube del reality ‘Keeping Up With The Kardashian’ mostró la travesía y el drama que tuvieron que vivir Kourtney y Kim, sobre todo está última para entrar dentro del ceñido traje.

En menos de 24 horas, el video se convirtió rápidamente en viral y está por llegar al millón de reproducciones desatando cientos de risas entre sus fanáticos. Para que la esposa de Kanye West logre ponerse los pantalones, necesitó de tres personas pues por sus pronunciadas curvas, era muy difícil entrar en ellos.

VIDEO RECOMENDADO

Kim Kardashian West: The Justice Project es el nuevo proyecto televisivo de Kim Kardashian

Kim Kardashian West: The Justice Project es el nuevo proyecto televisivo de Kim Kardashian

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19

Coronavirus: Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19