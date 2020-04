Este último 18 de abril la mayor de las hermanas Kardashian-Jenner. Kourtney cumple 41 años y a diferencia de otros onomásticos, este lo tuvo que pasar totalmente diferente por el aislamiento social que se encuentra realizando por el coronavirus.

Sin embargo, como hemos podido ver en Instagram Stories, eso no ha sido motivo para que no celebre a lo grande. La hija mayor de Kris Jenner fue sorprendida por amigos y familiares que le hicieron un desfile de autos en su honor en las afueras de su casa en Calabasas, Estados Unidos.

Además de ser saludada de esa forma, el clan Kardashian-Jenner no podía dejar de saludar por redes sociales a Kourtney, escribiendo sentidos mensajes en sus cuentas de Instagram. La primera en hacerlo fue Kim Kardashian. A pesar de haber tenido una fuerte pelea en su reality, la esposa de Kanye West dedicó un extenso mensaje que acompañó con fotos del pasado.

“Feliz cumpleaños, ¡Tuve que encontrar algunos buenos recuerdos para hoy! Recuerdo estos momentos tan vívidamente. Amo tu fuerte voluntad de hacer lo que sea que haga feliz a tu alma, el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor. No podría estar más agradecido por nuestros recuerdos juntos. Te quiero mucho y no puedo esperar hasta que todo termine para que podamos celebrar juntos”, escribió.

La segunda en saludarla fue la menor de las Kardashian. Khloé decidió poner una foto de su hermana sola y de ahí acompañarla con instantáneas de sus mejores momentos de diversión. Demostrando también que ya limaron asperezas pues, al igual que con Kim, habían tenido una fuerte pelea.

“Feliz cumpleaños mi hermosa Kourtney!!! ¡En cualquier vida hubiera encontrado una manera de tenerte conmigo para siempre! No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú y yo tenemos un vínculo increíblemente raro que, pase lo que pase, nunca se puede romper. (¡Sí! ¡Estás atrapado conmigo!) Eres mi mejor amiga, una de las pocas con las que más puedo contar en mi vida. Sé que muchas personas pasan por la vida sin su hermana como su mejor amiga. Ese pensamiento solo me rompe el corazón. Gracias a Dios fui bendecido con los hermanos más increíbles con los que podía soñar. Honestamente, sin ti mi vida sería aburrida, no tan llena y mi vida siempre sentiría como si algo faltara. Hoy y todos los días, rezo para que tu alma esté cubierta de amor y desde tu núcleo, rezo para que seas feliz. ¡Te mereces solo cosas mágicas! ¡En todas las vidas anteriores y en todas las vidas posteriores, te amaré! ¡Hasta el cumpleaños más feliz de mi hermana! Jane, te amo!”, fue el extenso mensaje que le dejó.

Y sin duda quien no podía faltar era su madre Kris Jenner. La matriarca del clan se puso melancólica al publicar fotos de las Kardashian cuando eran tan solo unas niñas.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa hija Kourtney !!!! Me encanta tu increíble entusiasmo por la vida y la forma en que amas a tus hijos y a todos nosotros a tu alrededor ... gracias por enseñarnos a reducir la velocidad y oler las rosas ... Eres una hija, hermana, amiga y mamá increíble, y Estoy tan bendecida y agradecida que Dios me eligió para ser tu mamá. Te amo mucho mi hermosa niña ... mami🙏❤️”, puso en la leyenda.

Por su parte, Kendall y Kylie Jenner también saludaron a su hermana mayor por su cumpleaños pero no con una publicación sino mediante sus Instagram Stories, publicando algunos de los momentos de diversión que han vivido juntas.

