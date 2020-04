Este 12 abril una de las integrantes más pequeñas de la familia Kardashian-Jenner se encuentra de cumpleaños. Se trata de True Thompson, la hija de Khloé Kardashian y el deportista Tristan Thompson, quien celebra sus dos años de edad.

A diferencia de las clásicas celebraciones a lo grande que realiza el clan más popular del espectáculo, esta vez la última nieta de Kris Jenner celebrará solo con sus padres. Esto a se debe al aislamiento social que vienen realizando por la rápida expansión del coronavirus, en especial en Estados Unidos, país que supera el medio millón de contagiados y es el nuevo epicentro de la pandemia.

Sin embargo, eso no es impedimento para que Khloé Kardashian le realice, en su mansión de Calabasas, una fiesta de cumpleaños con globos y regalos que enviaron sus familiares. A pesar de no estar juntos de manera física, la pequeña no dejó de recibir calurosos saludos por medio de Instagram.

Kris Jenner saludó a su nieta con un amoroso mensaje en su cuenta que acompañó con fotografías del crecimiento de True. “Feliz cumpleaños a nuestra preciosa, True. Eres una bendición en nuestras vidas, te amamos mucho. Eres pura luz y un rayo de sol. No puedo esperar a celebrar contigo muy pronto. Te ama, lovey”.

Otra que no dejó de saludar su sobrina es Kim Kardashian, quien también subió varias fotografías de True junto a ella y sus hijos. “Mi dulce bebé True. Desearía que todos pudiéramos estar contigo para celebrarte en tu día. Te amo mucho preciosa. Ver estas fotos me hicieron tan feliz, el vínculo que tienes con tus primos es tan especial y durará para siempre.”

A diferencia de su mamá y hermana, Kylie Jenner saludó a la pequeña subiendo un video a sus Instagram Stories de su hija Stormi Webster cantándole ‘feliz cumpleaños’ a su prima True.





VIDEO RECOMENDADO

Khloé Kardashian cautiva en Instagram con tierno video de su hija

Khloé Kardashian cautiva en Instagram con tierno video de su hija

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19

Coronavirus: Famosos del cine y la televisión que dieron positivo al COVID-19

Cuarentenas privilegiadas abre el debate de la brecha social en internet

Cuarentenas privilegiadas abre el debate de la brecha social en internet