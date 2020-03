René Pérez, más conocido como Residente, suele ser muy activo en sus redes sociales y conversar mucho con sus fanáticos. Últimamente, como manera de distracción realiza transmisiones en vivo e invita a sus fanáticos a que se unan al ‘live’ y puedan conversar en persona; sin embargo, jamás imaginó que hablaría con una fanática muy particular.

En medio de la pandemia por el coronavirus, Tini Stoessel decidió cancelar las presentaciones que tenía en Europa y volver a su país natal, Argentina, para poder tomar aislamiento y así ayudar a que el virus no se siga propagando. La artista, que acaba de cumplir 23 años, se encuentra sola en su hogar, por lo que decidió navegar por Instagram justo cuando Residente se encontraba transmitiendo en vivo.

Sin pensarlo dos veces, Tini le envío una solicitud al puertorriqueño para unirse a su transmisión sin imaginar lo que vendría después. Los millones de fanáticos de ambos al verlos conectados se emocionaron mucho pues pensaron que harían un dúo o podrían compartir sobre su música; sin embargo, René no sabía quien era ella.

Para el ex Calle 13, la artista era tan solo una más de sus fanáticas e incluso le preguntó como se llamaba y entablaron una corta conversación que desato cientos de risas entre sus seguidores. “No sé si me conoces, me llamo Tini esto es muy gracioso, eres muy crack”, fue lo que dijo la argentina al unirse al en vivo, más instantáneamente René respondió que no. De manera muy humilde, la cantante aprovechó en comunicarle la admiración que le tiene a Residente y lo fan que es de él.

El hilarante e incómodo momento quedó registrado en diferentes cuentas de Instagram quienes felicitaron la actitud de la novia de Sebastián Yatra.

No obstante, a horas de haber terminado la transmisión, Residente comenzó a seguir a Tini en Instagram, en donde cuenta con más de 12 millones de seguidores.

