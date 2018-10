Yanet García, la popular ‘Chica del Clima’, sorprende diariamente a sus fanáticos con sensuales fotografías que publica para el deleite de sus seguidores en Instagram.

Y hoy no fue la excepción, pues Yanet García utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus fans junto a una imagen suya en bikini que causó revuelo.

“Happy Friday (Feliz viernes) 🔥”, es el corto texto que acompaña a la instantánea, en la que Yanet García muestra uno de los atributos más festejados por sus seguidores vestida con las diminutas prendas.

La publicación de Yanet García fue realizada hace poco más de una hora y ya alcanzó cerca de 300,000 'Me gusta' y más de 3,500 comentarios, en los que sus seguidores destacan su belleza.

“Let a beautiful weekend come for you!”, “Thank you for the motivation ❤️”, “Dios mío, qué hermosura”, “Graciaa mi amor por tan lindo detalle.😘😘”, fueron algunos de los mensajes que le llovieron a Yanet García.