Yanet García y el mensaje de su novio en Instagram que confirma lo enamorados que están

La nueva pareja de Yanet García está enamorado y ya no cabe ninguna duda no solo de sus sentimientos, sino de que no tiene intención alguna de esconderlo. Lewis Howes, exjugador profesional de fútbol americano, ha dejado claro a través de Instagram que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida al lado de la popular 'chica del clima'. Un comentario de él se hizo viral.

Hace una semana se supo que la famosa conductora del segmento del clima del programa Hoy y el exjugador de fútbol americano eran oficialmente pareja. Desde ese momento las cosas se han precipitado de tal manera que ambos ya se han encargado de confirmar a través de sus Instagram lo enamorados que se hallan.

La presentadora mexicana compartió una foto con el siguiente mensaje en la descripción: "No soy perfecta, pero siempre soy yo misma". A lo que su nueva pareja le comentó: "Tú eres perfecta para mí". El comentario generó reacciones de parte de los más 9 millones de seguidores que Yanet García tiene en su Instagram.

Lewis Howes es un exjugador de fútbol americano profesional de la Arena League, quien también se desempeña como empresario, conductor de un programa de entrevistas que se difunde a través de podcast y amante de la salsa, genero musical que practica desde hace varios años y con el que ilustra algunas de sus conferencias.