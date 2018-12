Yanet García y el contundente mensaje que compartió con sus seguidores de Instagram

La conductora de televisión mexicana, Yanet García , volvió a causar gran impacto en Instagram luego de que compartiera en dicha red social un contundente mensaje con sus seguidores, acompañado de una fotografía suya en la que deja ver su rostro.

En la publicación viral de Instagram, la popular ‘Chica del clima’ sale con sus labios a medio cerrar y con una mirada penetrante y seductora; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la descripción en inglés de dicha imagen, pues se refirió al estilo de vida que llevará a partir de hoy.

“I’m going to make everything around me beautiful - that will be my life”, se lee en la leyenda de la instantánea compartida por la también modelo nacida en México , cuya traducción es: “Voy a hacer que todo a mi alrededor sea hermoso - esa será mi vida”.

De inmediato, los seguidores de Yanet García en Instagram hicieron eco de la publicación viral, que ya cuenta con más de 67 mil ‘Me Gusta’ y una gran cantidad de comentarios.

Muchos de sus fans, al ver lo que compartió en Instagram no dudaron en aplaudir su reflexión y sostuvieron la popular ‘Chica del clima’ “posee una linda manera de pensar”.

Yanet García es muy activa en su cuenta de Instagram. Precisamente, en dicha red social ya cuenta con más de ocho millones de seguidores, quienes constantemente reaccionan y comparten las publicaciones que ella realiza.