Yanet García se graba en el gimnasio y da un mensaje motivador a sus seguidores

Las publicaciones que hace la conductora mexicana Yanet García en Instagram suelen volverse virales a una pasmosa velocidad. Tal fue el caso de un video de corta duración en el que aparece ejercitándose en un gimnasio.

"No permitas que nada ni nadie te desenfoque de tus metas", colocó Yanet García en el 'post', el cual fue reproducido en más de 487 mil ocasiones. Los comentarios hechos por los fans de la azteca se contaron por decenas.

"Tus palabras no tardaron en llegar a mi corazón, donde se instalaron automáticamente. Son pocas las personas que pueden enfocarse en cumplir una meta a mediano o largo plazo, tal como has hecho tú. Me has motivado", indicó uno de los usuarios.

Hay que mencionar que es común que Yanet García comparta videos y fotos en los que sale haciendo ejercicios. En algunos casos, ella difunde en Instagram imágenes de lo que desayuna o almuerza, a la vez que aconseja hábitos saludables.

Días antes de la publicación que motivó este artículo, la presentadora de televisión subió a Instagram un clip similar. Dicho material fue visualizado en más de un millón de oportunidades. Aquí te lo dejamos.