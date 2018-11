Yanet García genera polémica: comparó a las personas con camiones de basura

Yanet García se puso filosófica en su cuenta de Instagram , pero su reflexión no salió como esperaba. La popular 'Chica del clima' comparó a las personas con camiones de basura y no tardó en desatar la polémica.

"Las personas son como los camiones de basura... Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración... llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti", escribió al inicio de su post.

Algunos usuarios de esta plataforma social señalaron que el mensaje estuvo dirigido a su ex novio, el gamer Douglas Martin. "No te lo tomes personal, tú solo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles", agregó.

La panelista del matutino 'Hoy' finalizó su mensaje con una línea contundente: "Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo qué haces y el 90% es como lo tomes. #natural #justme #loveyourself".

El post de Instagram generó más de 165 mil reacciones y diversos comentarios. "No porque uno te salió basura todos lo son", "Debiste decir algunas personas, no todas se rodean de basura", "Pones cosas que a nadie le importa", son algunos que se despliegan en la instantánea.