Yanet García comparte en Instagram una picante foto que se tomó frente al espejo y 'conquista' a miles

Yanet García volvió a alborotar a muchos cibernautas. En esta oportunidad, la conductora mexicana compartió en su conocida cuenta de Instagram una picante fotografía que se tomó frente al espejo y con ropa ceñida y diminuta.

La imagen logró acumular más de 221 mil 'likes' y unas 2.000 respuestas en solo una hora. Sin duda, cifras que podrían ser envidiadas por otras celebridades latinas.

Los usuarios, como pasa en este tipo de casos, dejaron comentarios halagadores para la beldad azteca. Varios indicaron que, debido a lo pícara de la foto, no lograrán dormir.

"Realmente me has quitado el sueño", sostuvo uno de ellos. "Creo que esta noche no conseguiré dormir. Esta foto me ha dejado asombrado", manifestó otro cibernauta.

El alcance de la mayoría de publicaciones de Yanet García en Instagram se cuenta por millones. Es por ello que las cantidades señaladas anteriormente podrían variar con el pasar de unas pocas horas.

Cabe mencionar que Yanet García solo colocó emojis en el 'post', algo que viene haciendo últimamente con mayor frecuencia.