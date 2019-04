¿Yanet García respondió a quienes creen que su esbelto cuerpo es fruto de los cirujanos?

► ¿Por qué Kendall Jenner fue comparada con el Joker por muchos usuarios?



Yanet García es una de las pocas celebridades mexicanas que consigue paralizar Instagram cada vez que comparte una publicación. La acogida que suelen cosechar los videos y fotos de la conductora se ve en la cantidad industrial de ‘likes’ y comentarios que estos acumulan.

Como ejemplo de ello tenemos un clip que Yanet García subió al referido sitio, donde posee más de 9,7 millones de seguidores.

La mencionada grabación muestra a la presentadora de televisión ante un espejo y con muy poca ropa. Todo parece indicar que ella se encontraba en la sala de su, aparentemente, solitario departamento.

"Un buen físico refleja el trabajo que hay detrás. No lo puedes robar, no lo puedes tomar prestado, no lo puedes mantener sin trabajo constante. Se hace con dedicación, disciplina, respeto propio y dignidad”, escribió la joven en el 'post' de Instagram.

¿Acaso Yanet García ha dado una respuesta a quienes señalan que su cuerpo no es fruto del gimnasio sino de buenos cirujanos? Algunos usuarios piensan que sí.