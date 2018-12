Yanet García y su llamativa reflexión a puertas del Año Nuevo 2019

La conductora de televisión mexicana, Yanet García , ha vuelto a dar que hablar en Instagram luego de que decidiera compartir una fotografía suya con una llamativa reflexión a puertas de iniciar el Año Nuevo 2019 .

En la mencionada publicación que se volvió viral en Instagram, la popular ‘Chica del clima’ aparece usando un enterizo que hace relucir su esbelta figura; sin embargo, lo que más llamó la atención, en esta oportunidad, fue la descripción que colocó en la imagen.

Yanet García sabe que ya falta poco para el Año Nuevo 2019 y es por eso que quiso hacer una reflexión con el gran número de seguidores que posee en Instagram y que provienen de distintos países como España, Colombia y Argentina , por mencionar solo algunos.

De acuerdo a lo compartido en Instagram, la modelo nacida en México no tuvo ningún inconveniente en tocar el tema de las actitudes de un “ganador” y un “perdedor” en determinadas situaciones de la vida.

“Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzgan a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No miran la ropa, miran el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: ‘No tengo suerte, creo que esto no es para mí’. Cuando un ganador pierde, dice: ‘Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar’. Cuando un ganador ve a otro ganador dice: ‘Gracias por enseñarme el camino, si él pudo yo también puedo’”, se lee en la descripción de su instantánea en Instagram.

De inmediato, los seguidores de Yanet García hicieron eco de la publicación que compartió en Instagram y dicha fotografía suya ya cuenta con más de 241 mil ‘Me Gusta’.

Muchos de los fans de la popular 'Chica del clima', Yanet García, señalaron que están de acuerdo con su forma de ver las cosas. A su vez, recalcaron que les parece correcto que a puertas del Año Nuevo 2019 se animara a hacer una reflexión similar en la popular red social.

Yanet García es muy activa en su cuenta de Instagram. En dicha red social tiene más de ocho millones de seguidores, quienes paran al tanto de cada publicación que realiza y no dudan en volverla viral rápidamente.